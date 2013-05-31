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ليفربول في بيان رسمي: سواريز ليس للبيع

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ليفربول في بيان رسمي: سواريز ليس للبيع ليفربول في بيان رسمي: سواريز ليس للبيع

نفى ليفربول الإنجليزي في بيان رسمي نيته عرض مهاجمه لويس سواريز للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحامت الشكوك حول سواريز في الأيام الأخيرة بعدما أكدت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية اقتراب اللاعب من ريال مدريد خاصة بعدما صرح بنفسه أنه يرغب في الرحيل عن ليفربول.

وقال المتحدث الرسمي باسم ليفربول في بيان على الموقع الرسمي للحمر "لويس سواريز ليس للبيع، لا هو ولا وكيل أعماله عبروا عن رغبته في الرحيل رسميا للنادي".

وتابع "النادي سيظل داعما لسواريز ويتوقع منه إكمال تعاقده، وليرفبول لن يصدر أي تعليقات مجددا حول هذا الموضوع".

ويستمر عقد سواريز مع ليفربول حتى 2016 بعدما انضم للفريق عام 2011 قادما من أياكس.

وسجل المهاجم الأرجوياني 30 هدفا للحمر هذا الموسم في كل البطولات، ولكنه تعرض للإيقاف 10 مباريات بسبب "عضه" برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي في مباراة الفريقين.

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