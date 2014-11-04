وزير الآثار يصل محافظة سوهاج لتفقد عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة‎

​وصول ، منذ قليل ، الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار إلى محافظة سوهاج في زيارة تفقدية للمواقع الأثرية بالمحافظة.

يتفقد الدماطى أعمال التطوير بالمنطقة الأثرية بعرابة أبيدوس بالبلينا، ثم يتوجه بعدها لتفقد معبد ميريت آمون الأثرى بمدينة أخميم، وينهى زيارته بتفقد الأعمال الإنشائية بمتحف سوهاج القومى بمدينة ناصر.

يرافق الوزير خلال الزيارة عدد من قيادات وزارة الآثار، للوقوف على أهم معوقات العمل بالمناطق الأثرية، وبحث الحلول المناسبة على أرض الواقع.

يستقبل الوزير ومرافقوه اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، ومدير عام آثار سوهاج، وعدد من الأثريين بالمحافظة.