الجمعية المصرية اللبنانية: استثمارات الفرنشايز تحقق مبيعات تبلغ 12 مليار جنيه

قال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية المصرية اللبنانية ، عن استثمار اكثر من 600 شركة بالسوق المصرى من خلال اتباع نظام الفرنشايز ، وتنوعت الانظمة ما بين محلية و عالمية بإستثمارات تقدر بنحو 80 مليار جنيه ، وأن تلك الإستثمارات تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي ١٢مليار جنيه ، وتوفر قرابة ٨٠٠ الف فرصة عمل مباشرة .

وصرح خلال الندوة التى نظمتها الجمعية الليلة الماضية،برئاسة المهندس فتح الله فوزى بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الاعمال والصندوق الاجتماعى للتنمية ، عن دور الفرنشايز فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية – إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الامل والرهان لمستقبل الإقتصاد المصري للفترة المقبلة.

ونوه باهمية الدور الذى يلعبه الصندوق الاجتماعى فى توفير التمويل لمشروعات الفرنشايز ، وساعد على الاستفادة من الفرنشايز فى نقل الخبرات ورفع كفاءة العمالة ، مشيدا بدور الجمعية المصرية لشباب الاعمال فى توعية الشباب بالاعمال الخاصة بنظام حق الامتياز التجارى .

> ومن جانبه ، قال كريم خليفة رئيس لجنة الشباب بالجمعية إن اللقاء يأتى فى إطار اهتمام الجمعية بدعم ثقافة العمل الحر ولفكر ريادة الاعمال وتشجيع الشباب لعمل المشروعات الخاصة عن طريق آلية الامتياز التجارى “الفرنشايز”.

وأشار الى أن محاور اللقاء تأتى من أهمية الفرنشايز ودوره فى تنشيط التجارة الداخلية وتوفير فرص العمل والاستثمار ، خاصة وأن نسبة نجاح شركات الفرنشايز تتعدي ال 80% في السنوات الأولي ، كما أن الصندوق الاجتماعى رصد ٢٨٠ مليون جنيه مصري قروضا لمساندة قطاع الفرنشايز.

أ ش أ