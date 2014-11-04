ضبط عدد من الطلبة المتحرشين في محيط مدارس الفتيات بالداخلة بالوادي الجديد‎

تمكنت مباحث مديرية أمن الوادي الجديد خلال حملة مكبرة برئاسة رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة في محيط مدرسة موط الثانوية الزراعية بمركز الداخلة من ضبط عدد كبير من الطلبة في محيط مدارس الفتيات علي مستوى مركز الداخلة.

تأتي تلك الحملات بعد تزايد شكاوي الأهالي من ارتفاع حالات المعاكسات والمضايقات للطالبات من مجموعة من الشباب راكبي الدراجات النارية في محيط مدارس الفتيات وتم ضبطهم.

تبين بالفحص أن معظم المضبوطين طلبة بمدارس ثانوية وإعدادية، وتم تسليمهم إلى مدير المدرسة مع إلزامه بضرورة مراقبة تصرفات الطلبة داخل المدرسة، ومتابعة نسب الغياب على انه سيتم بعد ذلك تحرير محاضر ضد هولاء الطلبة.