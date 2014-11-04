ريبلاي تقود ثورة الجينز الستريتش

تقوم ريبلاي بتغيير قواعد الجينز عبر تمديد حدود عملية التّصنيع ومن ثم تعرض المفهوم بإطلاق مجموعة ريبلاي هايبرفلكس التي هي منتج مبتكر تبلغ فيه تجربة جينز السّتريتش مستويات ذكية وجديدة.

أما الميّزات الرئيسية لريبلاي هايبرفلكس فهي المطاطية واعطاء الشكل والراحة الفائقين. ويعني ذلك ان ريبلاي هايبرفلكس تقدم سهولة الحركة الكاملة والشكل الملائم الدائم، فلا توسّع ولا تشوّه بالشكل حتى بعد عدة ارتداءات، بالإضافة الى الشّعور الفاخر.

اما في ما يتعلق بالقماش بحد ذاته، يشكل الليكرا الطبقة الاوليّة والبوليستر الوسطى أما القطن فيشكل الطبقة الخارجية وهو ما يعطي الجينز مظهر الدينيم الأصلي. وتؤمّن طبقتا الفيبر اللتان تحميان الليكرا الا يتأثّر عنصر التمدّد بالمصبغة ولا بالغسل المنزلي.

و تتعدد تفاصيل الجينز للنساء اللواتي من ارتداء الجينز الضيق للغاية ذات الجيوب الخمس ورافع المؤخرة الى ارتداء الجينز الضيق ذات التفاصيل المستوحاة من راكبي الدراجات للوصول الى آخر تصميم للجينز الذي يتميز بالأرجل المستقيمة. أما الرجال فيمكنهم الاختيار بين جينز ضيق منخفض الخصر ذات الجيوب الخمس وجينز يتأقلم مع الجسم متوسط الخصر مع ساقان ضيقان.

وتم تصميم هذا الجينز بثلاثة ألوان: لون داكن جداً مع لمعان شديد ولون متوسّط مع مسحة صفراء باهتة وقذرة ولون فاتح مع لمعة هادئة. وستُدخل ريبلاي في شهر كانون الاول/ديسمبر كبسولة ألوان أولى مؤلفة من الأسود والرمادي الفاتح والداكن ليتبعها في شهر شباط/فبراير٢٠١٥ سلسلة من الألوان الفاتحة كالأزرق السماوي والأخضر الفاتح، والمرجاني المائل الى الأحمر والأبيض للنساء، والأحمر وأخضر الصّياد والفيروزي والأبيض للرجال.

سينزل ريبلاي هايبرفلكس الى الاسواق في شهر تشرين الاول/اوكتوبر٢٠١٤ وسيكون الجينز متوفراً، بالاضافة الى محلات ريبلاي الكبيرة والصغيرة والمحلات داخل المخازن الكبرى العالمية، في دوائر البيع بالجملة وعلى متاجر شبكات الانترنت.

أما الاطلاقة داخل المتجر فستستفيد من حملة اعلان تضم خبراء في عالم كرة القدم والرقص والموضة والجمباز كل منهم يشارك في اختبار خاص لرؤية مدى امكانيتهم تمديد الحدود مرتدين جينز من مجموعة هايبرفلكس. وبالاخص، بينما تقوم عارضة الازياء أليساندرا أمبروسيو بارتداء الجينز للتدقيق في كيفية صموده عند تعرضه لأقصى حركات الرقص والالتواءات المذهلة وحيل كرة القدم، يقوم كل من نجوم منتخب برشلونا نيمار الابن، جيرارد بيكيه، لويس سواريز، أندريس إنييستا وايفان راكيتيتش بمعجزات حاملين الكرة ومؤدين حركات رياضية أثناء عرضهم لجينز ريبلاي هايبرفلكس الجديد.