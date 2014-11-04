بالصور.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 أخرين علي يد مسلحين بمحافظة الإحساء بالسعودية

قال الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الاثنين الماضي وأثناء خروج مجموعة من المواطنين من أحد المواقع بقرية الدالوة بمحافظة الأحساء ، بادر ثلاثة أشخاص ملثمين بإطلاق النار بإتجاههم من أسلحة رشاشة ومسدسات شخصية وذلك بعد ترجلهم من سيارة توقفت بالقرب من الموقع،مما نتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين،حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وقد باشرت شرطة الأحساء في إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها ، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.