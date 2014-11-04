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“التعاون الخليجي” يدين اغتيال السياسي اليمني البارز محمد المتوكل

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“التعاون الخليجي” يدين اغتيال السياسي اليمني البارز محمد المتوكل “التعاون الخليجي” يدين اغتيال السياسي اليمني البارز محمد المتوكل

السياسى اليمنى محمد المتوكل

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة اغتيال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل عضو المجلس الأعلى لاتحاد القوى الشعبية في اليمن ، ووصفه بأنه عمل ارهابي جبان يتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والانسانية.

وقال الزياني إن اغتيال الدكتور محمد المتوكل خسارة كبيرة لليمن وقواه السياسية الوطنية والمسيرة السلمية لما عرف عنه من مواقف وطنية مخلصة وما بذله من جهود متواصلة لدفع العملية السياسية في اليمن.

وأعرب عن أمله في سرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الاجرامي الشنيع وتقديمهم للعدالة ، معبرا عن تعازيه الحارة لأسرة الدكتور محمد المتوكل وذويه وللحكومة والشعب اليمني.

أ ش أ

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