واشنطن: بناء مستوطنات جديدة يتحدى التزام اسرائيل بحل الدولتين.. وعريقات :”صفعة على وجه المجتمع الدولي”

قالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين ساكي ان اعلان اسرائيل عن المضي قدما نحو بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية يعد تحديا للتصريحات الاسرائيلية بشان الالتزام بحل الدولتين.

واوضحت المسئولة الامريكية في تصريحات صحفية انه من المؤسف ان تسعى السلطات الاسرائيلية للمضي قدما في خططها الاستيطانية في هذا الوقت الحساس وبعد معارضة الولايات المتحدة واطراف اخرى في المجتمع الدولي بصورة واضحة لخطط بناء وحدات جديدة.

واكدت ساكي مجددا ان هذا المشروع يتناقض مع الجهود الرامية للعودة الى مائدة المفاوضات مشيرة الى ان الولايات المتحدة تجري حاليا اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الاسرائيلية لتوضيح الموقف الامريكي المعارض لاتخاذ خطوات احادية الجانب تحدد مسبقا مستقبل القدس.

ومن جانبه وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي التقى الاثنين مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري في واشنطن الاعلان الاسرائيلي بانه صفعة على وجه الوزير كيري والمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني وعملية السلام.

واضاف عريقات في تصريحات له بالعاصمة الامريكية ان الرسالة واضحة وهي ان حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو تختار المستوطنات وليس المفاوضات.

وقال عريقات انه يتعين على المجتمع الدولي اٍدراك ان البيانات وحدها لن توقف النشاط الاستيطاني لاسرائيل او تحمي الشعب الفلسطيني او تحقق حل الدولتين.

واكد انه يجب على المجتمع الدولي محاسبة اسرائيل على انتهاكها الحالي للقانون الدولي.

أ ش أ