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دراسة أمريكية: «فيس بوك» والهواتف مصادر رئيسية لمتابعة انتخابات الكونجرس

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كشفت دراسة أجراها مركز «بيو» الأمريكي للأبحاث أن عدد الأمريكيين الذين يتابعون المرشحين السياسيين على «فيس بوك» ومواقع التواصل الأخرى تضاعف خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس هذا العام مقابل انتخابات 2010.

وأوضحت أن 16% من الناخبين المسجلين يتابعون حاليًا أخبار المرشحين للكونجرس والأحزاب السياسية أو المرشحين لمناصب حكام الولايات عبر تلك المواقع مقابل 6% فقط في انتخابات عام 2010.

وتعتبر الفئة العمرية بين 30 و49 عامًا هي الأكثر متابعة على تلك المواقع إذ بلغت النسبة 21%، أي ثلاثة أضعاف النسبة التي تحققت عام 2010.

وقالت الدراسة إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدرًا رئيسيًا لمعرفة الأخبار السياسية إذ أرجع 41% من الأمريكيين ممن يتابعون الشخصيات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي ذلك إلى سرعة الحصول على الخبر عبر «فيس بوك» والمواقع الأخرى من أي مصدر آخر.

وأشارت نتائج الدراسة التي تم إعلانها عشية الانتخابات إلى أن 35% من الأمريكيين الذين شملتهم الدراسة رأوا أن متابعة تلك المواقع تجعلهم يشعرون بارتباط شخصي أكثر مع المرشحين، بينما وصف 26% الأخبار التي يحصلون عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأنها موثوق بها بدرجة أكبر من تلك الأخبار التي تتدفق عبر المصادر التقليدية.

وقال 78 % ممن يتابعون الشخصيات السياسية على تلك المواقع أن محتوى ما يكتبه السياسيون على صفحاتهم الإليكترونية هي في الغالب شيقة وفي محلها.

ومن ناحية أخرى، أشارت الدراسة إلى أن 40% من الأمريكيين ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا استخدموا الهواتف الذكية لمعرفة أخبار انتخابات الكونجرس هذا العام مقابل 15% فقط في انتخابات 2010.

وقد لجأ 28% من الناخبين المسجلين الأمريكيين بصفة عامة إلى الهواتف الذكية لمعرفة الأخبار السياسية والتغطية لانتخابات الكونجرس هذا العام مقابل 13% في عام 2010.

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