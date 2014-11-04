اليوم.. استئناف محاكمة 119 إخوانيًا في حرق كنيسة بسوهاج

ستأنف محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، محاكمة 119 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم 59 متهما هاربين، منهم محمد المصري أمين حزب الحرية والعدالة، وهمام على يوسف مسؤول المكتب الإداري للإخوان بسوهاج، وعبدالسميع عطا نقيب المعلمين ومختار البيه ومحمد عطية الصغير عضوي مجلس الشعب السابق عن الإخوان، وجميعهم من قيادات الجماعة، في قضية حرق كنيسة ماري جرجس القريبة من ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، وأحداث العنف والشغب والاشتباك بالأسلحة النارية مع قوات الشرطة ومقاومة السلطات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة في 14 أغسطس من عام 2013.

كانت النيابة العامة في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار إسماعيل الزناتى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد وجهت للمتهمين في تحقيقات القضية حرق كنيسة مار جرجس، والتحريض على العنف، والقتل والشروع في القتل، والتخريب، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات الشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع .

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص والشروع في السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين .

تعود أحداث القضية إلى 14 من شهر أغسطس من عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس محمد مرسي، وقوات الشرطة في محيط ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، عقب قيام عناصر الجماعة بإغلاق الميدان وتحطيم عدد من سيارات الشرطة وسيارات المطافي، والمحال التجارية بالشوارع المحيطة والاعتداء على المارة واقتحام مطرانية الأقباط الأرثوذكس «كنيسة ماري جرجس» وإشعال النار في مبنى الخدمات المحلق بالكنيسة وأتوبيس رحلات داخل المطرانية وإشعال النار في كنيسة مار جرجس بالمطرانية الملاصقة للميدان واختطاف سيارة شرطة أثناء مرورها بالميدان وتحطيمها وإشعال النار بها وإطلاق الرصاص بكثافة على قوات الشرطة وسيارات المطافيء عند محاولتها إخماد النيران.