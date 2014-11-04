صفيحة لحمة بالطحينة

تقدم إليك "سيدتي.نت" طريقة عمل الصفيحة باللحمة والطحينة... وصفة مميزة زيني بها مائدتك في عزوماتك

المقادير:



للعجينة:

1 كيلو طحين

2 بيض

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

1/2 كوب زيت زيتون

كوب ونصف إلى كوبين ماء دافئ للعجن

مقادير حشوة اللحمة:

1 كيلو لحم مفرومة

2 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

1سن ثوم مهروس

عصير حبيتين ليمون

حبة بندورة صغيرة مقشرة ومفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان

نصف كوب طحينية

2 ملعقة كبيرة خل

3 ملعقة كبيرة لبن زبادي

مقادير البهارات

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كاري

1/2 ملعقة صغيرة بهار مشكل

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

1. لعمل العجينة : نضيف المكونات الجافة للطحين

2. نحدث حفرة في وسط الطحين ونضيف فيها البيض والزيت وكوب ماء ونبدك بالعجن ونضيف مزيد من الماء كلما احتاجت العجين حتى تصبح ناعمة وطرية و نتركها لتختمر ساعة على الاقل.

3. لتحضير حشوة اللحم: نضيف للبصل البهارات جميعها نفركهم جيدا ثم نضيفة إلى اللحم مع باقي المكونات نعجنهم جيدا نتركهم نصف ساعة على الأقل منقوعة حتى تشرب النكهات.

4. نقطع العجين الى كرات صغيرة ونتركها تختمر 15 قيقة ثم نمدها في صواني الفرن المدهونة بالزيت ونمد عليها ملعقة كبيرة من اللحم الذي حضرناه. ثم نشويهم في الفرن على حرارة عالية

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