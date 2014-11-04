أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور -
"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد -
بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا -
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

كفتة بالطحينية مع البطاطا

Google+ Print
كفتة بالطحينية مع البطاطا كفتة بالطحينية مع البطاطا

الثلاثاء 04-11-2014 03:28

الكفتة بالطحينية من أشهر الأطباق ببلاد الشام وأشهاها، قدمت الوصفة الطاهية أمل الشريف خصيصا لمطبخ "سيدتي.نت" 

 

 

المقادير:

1/2 كيلو كفتة (لحمة مفرومة مع البقدونس والبصل)

1 ملعقة صغيرة بهار مشكل

1/2 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة نشا

4 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة شرائح

1 1/2 كوب صلصة طحينية

2 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة لبن زبادي

عصير ليمونة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة التحضير:

1. نخلط الكفتة مع البهارات والنشا والملح ثم نشكل منها أصابع صغيرة أو طابات حسب الرغبة

2. تصف الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونشويها لمدة 20 دقيقة مع التقليب ثم نخرجها من الفرن

3. نقلي البطاطا الشرائح أو نشويها يعد دهنها بقليل من الزيت حسب الرغبة ونضعها جانبا

4. نخلط صلصة الطحينية مع اللبن الزبادي بالخفاقة اليدوية ثم نضيف الماء وعصير الليمون  والملح مع استمرار التحريك حتى نحصل على صلصة كثيفة وسائلة

5. نضع الكفتة المشوية في طبق الفرن ونرتب البطاطا فوقها ثم نسكب صلصة الطحينية المحضرة فوقها وندخلها الفرن على حرارة عالية حى تغلي الصلصة ثم نخفف النار وتترك لتشوى 30 دقيقة أو حتى النضوج

6. نحمر وجهها قبل التقديم  وتقدم إلى جانب الأرز بالشعيرية

       

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي