كفتة بالطحينية مع البطاطا

الكفتة بالطحينية من أشهر الأطباق ببلاد الشام وأشهاها، قدمت الوصفة الطاهية أمل الشريف خصيصا لمطبخ "سيدتي.نت"

المقادير:

1/2 كيلو كفتة (لحمة مفرومة مع البقدونس والبصل)

1 ملعقة صغيرة بهار مشكل

1/2 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة نشا

4 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة شرائح

1 1/2 كوب صلصة طحينية

2 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة لبن زبادي

عصير ليمونة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

1. نخلط الكفتة مع البهارات والنشا والملح ثم نشكل منها أصابع صغيرة أو طابات حسب الرغبة

2. تصف الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونشويها لمدة 20 دقيقة مع التقليب ثم نخرجها من الفرن

3. نقلي البطاطا الشرائح أو نشويها يعد دهنها بقليل من الزيت حسب الرغبة ونضعها جانبا

4. نخلط صلصة الطحينية مع اللبن الزبادي بالخفاقة اليدوية ثم نضيف الماء وعصير الليمون والملح مع استمرار التحريك حتى نحصل على صلصة كثيفة وسائلة

5. نضع الكفتة المشوية في طبق الفرن ونرتب البطاطا فوقها ثم نسكب صلصة الطحينية المحضرة فوقها وندخلها الفرن على حرارة عالية حى تغلي الصلصة ثم نخفف النار وتترك لتشوى 30 دقيقة أو حتى النضوج

6. نحمر وجهها قبل التقديم وتقدم إلى جانب الأرز بالشعيرية

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