كيك التفاح بالكاراميل

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة كيك التفاح بالكراميل، قدميها في عزوماتك لتحلية شهية

المقادير

4 بيض

1 كوب دقيق

2 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة فانيلا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

3 حبات تفاح.

3 ملاعق كبيرة زبدة

طريقة التحضير:

1. ضعي الدقيق و كوب من السكر و الفانيليا و البيكنج باودر و البيض في إناء عمبق و اخلطيهم بالخفاقة الكهربائية حتى يتمتزج الخليط ويصبح كريمي .

2. قشري التقاح و قطعيه على شكل حلقات ثم ضعية في إناء به ماء و ليمون كي لا يتغير لونه.

3. إحضري القالب أو الصينية التي ستقومي بخبز الكيكة بها و ضعي بها كوب من السكر و قلبية حتى يتغير لونه للبني الغامق ثم أضيفي الزبدة و أضيفي كوب صغير من الماء المغلي.

4. قلبي خليط الكراميل معاً جيداً ثم ضعي التفاح بشكل متناسق فوق خليط الكراميل و أطفئي النار .

5. أضيفي خليط الكيك إلى خليط الكراميل و التفاح.

6. أدخلي الكيكة الفرن لمدة 25 دقيقية على درجة حرارة توسطة.

7. قومي بقلب الكيكة في طبق التقديم

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