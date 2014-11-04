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بالصور.. مقتل 5 برصاص مسلحين مجهولين في شرق السعودية

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قالت وكالة الأنباءالسعودية (واس) إن خمسة أشخاص قتلوا برصاص مسلحين ملثمين في قرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة في وقت متأخر من مساء الإثنين.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية قوله إنتسعة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي وقع في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء.

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وقال المتحدث «عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يومالإثنين، وأثناء خروج مجموعة من المواطنين من أحد المواقع بقريةالدالوة.. بادر ثلاثة أشخاص ملثمين بإطلاق النار بإتجاههم منأسلحة رشاشة ومسدسات شخصية وذلك بعد ترجلهم من سيارة توقفت بالقرب من الموقع».

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وقالت الوكالة دون أن تذكر تفاصيل أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وأن شرطة الأحساء باشرت بإجراء تحقيقات.

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والأحساء هي أحد المركزين الرئيسيين للأقلية الشيعية في ذات الغالبية السنية. والمركز الآخر هو القطيف.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثت في مواقع للتواصل الاجتماعي ويزعم أنها تصور محصلة الهجوم جثة على الأرض والدماء تحيط بها خارج مبنى وأناسًا يتحركون مسرعين ويطلبون المساعدة. ولم يتسن على الفورالتأكد من صحة تلك التسجيلات.

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