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إيرانية مسجونة لـ«مشاهدتها مباراة كرة طائرة» تضرب عن الطعام

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بدأت الشابة الإيرانية البريطانية، غنجة قوامي، التي حكم عليها السجن لمدة عام لأنها حضرت مباراة لكرة الطائرة للشباب في طهران، إضرابًا جديدًا عن الطعام، حسب ما ذكرت محطة «بي بي سي»، مساء الإثنين.

وقالت والدتها للمحطة، إن غنجة قوامي (25 عامًا) الحائزة على شهادة في الحقوق من لندن تحتج على «ما تقول انه اعتقال غير شرعي».

وحكم على الشابة بالسجن لمدة عام لأنها حاولت حضور مباراة لكرة الطائرة بين إيران وإيطاليا في طهران في يونيو الماضي، حسب ما أعلن محاميها لوسائل الإعلام الإيرانية.

ولا يحق للنساء حضور مباريات لكرة الطائرة وكرة القدم في إيران.

ولم يؤكد المدعي العام الحكم عليها بعد، حسب «بي بي سي».

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