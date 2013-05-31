"الإخوان": الحكومة ستتخذ إجراءات اقتصادية قبل 30 يونيو لتخفيف الغضب الشعبي

"عارف" يلقي خطبة الجمعة في "دار الأرقم".. ويدعو الله أن يمكن أهل الشام من رقبة الأسد

كتب : محمد طارق منذ 23 دقيقة

كشف الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن الحكومة ستتخذ إجراءات اقتصادية خلال الفترة المقبلة ستؤثر بالإيجاب على الحالة الاقتصادية للبلاد، وبالتالي تخفف من غضب البعض، وذلك في رده على سؤال حول المظاهرات المنتظر تنظيمها في 30 يونيو.

وقال عارف، في تصريحات للصحفيين بعد إلقاء خطبة الجمعة أمام مسجد دار الأرقم، إن الجماعة تتفهم غضب بعض المواطنين، ومن حق حركة "تمرد" التعبير عن رأيها، لكن لا يمكن التسليم بعدد التوقيعات التي قالت إنها جمعتها، موضحا أن الأرقام التي تم الإعلان عنها "تفتح المجال للعبثية". وأضاف أنه تقرر عقد اجتماع مجلس شورى الإخوان في 22 يونيو المقبل، أي قبل المظاهرات.

وعن إيقاف الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، في مطار برج العرب، أكد أنه تعرض لنفس الموقف منذ أسبوعين وتبين في النهاية أنه مجرد سوء فهم، مشيرا إلى أن الكشوف الأمنية في حاجة إلى إعادة مراجعة، وأن عقلية الجهاز الأمني تحتاج إلى تغيير من خلال تفعيل المراقبة الشعبية.

ولفت إلى أنه من حق حزب "النور" تقديم استجواب في مجلس الشورى ضد وزير الداخلية، وأن الجماعة لن تعترض على هذا، موضحا أنه يتفهم موقف السلفيين من انتقادهم للرئيس مرسي بسبب توقيف برهامي.

وقال إن الإخوان لم تقرر بعد الاحتفال بالرئيس في 30 يونيو، مشددا على أن مياه النيل أمن قومي، وأن الجماعة تدعم الدبلوماسية الرسمية وبعدها الدبلوماسية الشعبية.

وكان عارف دعا الله في خطبة الجمعة أن ينصر المسلمين في بورما ويمكن أهل الشام من رقبة بشار الأسد.