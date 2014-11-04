الله عليك يا أستاذ

من اليقين باكتمال احتكار الإعلام والتحكم في مصيره واحكام السيطرة على صنبور الأخبار والأفكار المتدفقة على اختلاف نوعيتها إلى القراء والجمهور إلى السير في خطى التسبب احتقار نفس الجمهور والقراء للعملية والمهنة كاملة تسير الأمور كل يوم.

حين حاولت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية التي أصبحت مضرب الأمثال بين الصحفيين والمتابعين للمهنة في تكرار العاملين فيها ارتكاب أخطاء مهنية كارثية –ليس آخرها إعلان وفاة مبارك إكلينيكيا- أن تبرر الواقعة الجديدة التي ارتكبتها هي وجريدة الأهرام في فبركة ترجمة لافتتاحية واحدة من أهم مطبوعات العالم تعالت على من راجعوها قائلة ان كل ما تبثه من مواد صحفية "يرتبط ارتباطا وثيقا بالثوابت الوطنية والمصالح القومية"، وكما فعلت الوكالة خرج الاجتماع الأخير لرؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة ليقول أن الصحافة المصرية ستتدارك دورها في الدفاع عن "وطنية الدولة" وستتوقف عن نشر البيانات التحريضية عليها.

تبادر للذهن سؤال واحد : هل نشرت الصحف من قبل بيانات تحريضية على الدولة في الأيام الماضية ؟!

يبدو من آن لآخر ان قطاعا كبيرا من العاملين في الصحافة لا يدركون الهدف الرئيس الذي خلقت لأجله المهنة ونالت مكانتها الراسخة وتصنيفها المتعارف عليه كسلطة رابعة.

ذكرنا الصديق عبد اللطيف الطحان في تدوينة رائعة له مؤخرا عن ذات الموضوع بتفصيلة في الحكم التاريخي الذي أعقب الضجة التي فجرها نشر وثائق خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» عن ملابسات حرب فيتنام والأسباب التي دعت لإرسال الجنود الأمريكيين لخوض هذه الحرب البشعة فما كان من إدارة نيكسون إلا أن طلبت من القضاء منع نشر الوثائق حفاظا على الأمن القومي إلا أن حكم المحكمة خرج بالرفض وجاء في الحيثيات: الأمن القومي ليس في المتاريس وحدها، الأمن أيضا في وجود مؤسساتنا الحرة.

إن الصحافة المشاكسة، الصحافة العنيدة، الصحافة المتواجدة في كل مكان لابد أن تسبب المعاناة لأولئك الذين في السلطة للحفاظ على القيم الأسمى المتمثلة في حرية التعبير وحق الناس في أن يعرفوا.

في مصر اليوم هذا الحق في المعرفة تتحكم فيه السلطات بالقدر الذي تحدده هي وهذه المرة بتنازل كامل وتفويض معلن من القائمين عليها. حتى أصبح من الخيال والمخاطرة واثارة الشبهات أن يحاول صحفي أن ينقل للقراء مشهدا آخرا من التفاصيل المصاحبة لإخلاء الشريط الحدودي مع غزة لنقل أحوال أهالي المنازل التي أخليت بارادتهم أو بدونها أو مدى التقصير الأمني الذي تسبب في تصاعد الهجمات بهذا الشكل مع تدفق فيديوهات أنصار بيت المقدس وهي تستعرض قوتها من آن لآخر في شوارع سيناء كجزء بسيط من التغطية الصحفية إلى جانب طوفان الخبراء الاستراتيجيين في كل قناة وجريدة واذاعة وعلى ناصية شارع.

«الارهاب وحش.. مصر حلوة.. فيه مؤامرة علينا» هذا هو الخطاب الذي تريده السلطة ويريده معها المتطوعون برسم ملامح العمل الصحفي الوطني، لكن هل سأل هؤلاء أنفسهم قبل هذا هل إذا منعت السياسات "الوطنية" التقارير والعمل الصحفي المهني الذي يشير إلى المواضع التي تتحمل فيه الدولة المسئولية إلى جانب فظاعة الارهاب فهل سيغيب ذلك عن مئات المواقع الالكتروية وصفحات فيسبوك وقنوات يوتيوب وحسابات تويتر التي قد تقلب الحقائق وتضخم الشائعات ويكون منع التغطية سببا في زيادة مساحة مصداقية قد لا تستحقها؟.

لا يريد أحد من الصحافة أن تنتفض لتدافع عن ثورة يناير في وجه من أصبح أكل عيشهم اليومي سبها في الصحف وبرامج المساء، ولا أن تعطي لنفسها مهمة «الدفاع عن الوطن».

يريد المشاهد وقبله من دفع روحه وحريته من أجل هذه الحرية وأنتم في مكاتبكم أن تراجعوا فقط تعريف هذه المهنة قبل أن يسقط المعبد علينا جميعا بينما أنتم تهتفون كما فعل طالب الاعدادي وهو ينادي مدرسه في حصة الكيمياء بعد انفجار تجربة الصوديوم : الله عليك يا أستاذ».