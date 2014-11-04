محافظ شمال سيناء: لا وجود لـ«داعش» هنا.. وصرفنا 18 مليون جنيه تعويضات

نفى محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، أن يكون هناك وجود لتنظيم «داعش» على أرض سيناء.

وقال اللواء حرحور، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» الإخبارية، مساء الإثنين، أن «داعش» ليس له وجود في سيناء وإن تشابهت أساليبه مع ما يحدث على أرض سيناء، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تكون عملية «كرم القواديس» هي بداية النهاية.

وحول إخلاء منازل رفح من أجل المنطقة العازلة، قال اللواء حرحور أن إخلاء المنازل في رفح هو إخلاء توافقي جاء بعد اتفاق مع الأهالي الذين وافق معظمهم على المنطقة العازلة، موضحا أن «662 حالة من بين 802 وافقوا على الإخلاء، وأن أهالي سيناء على إستعداد للتضحية في سبيل أمنهم ووطنهم وفي سبيل حبهم للجيش المصري، ونحن لا نريد أن نزايد عليهم».

وأوضح أن التفاوض بدأ منذ فترة مع شيوخ العائلات حول كيفية التعويض عن الإخلاء وتم عمل إستطلاع رأي لـ 237 ممن يعيشون في المنطقة العازلة وكانت النتيجة أن «67 % فضلوا الحصول على تعويض عن المباني على أن توفر الدولة لهم أرض بديلة وأخرون فضلوا أن يحصلوا على تعويض عن المباني والأرض، ولم يختر أحد أن توفر الدولة بديلا لكل من الأرض والمباني».

وأعلن محافظ شمال سيناء هدم 78 منزلا عثر أسفلهم على أنفاق على الشريط الحدودي بين رفح المصرية وقطاع غزة من بين 802 منزل يقعون على الشريط الحدودي بعمق 500 متر، مشيرًا إلى أن إجمالي البيوت التي تم هدمها في المنطقة العازلة وصل إلى 322 بيتا، وأن 30 أسرة حصلوا على تعويضات حتى الأحد الماضي، مضيفا أن عملية الإخلاء بعمق 500 متر ستستغرق إسبوعين.

وأضاف أنه تم صرف 18 مليون جنيه تعويضات لأهالي الشريط الحدودي حتى الآن وذلك بناء على نوع البيت، وقال: «إنهم يصرفون 1200 جنيه تعويض عن كل متر خرسانة، و700 جنيه عن كل متر حوائط حاملة و100 جنيه عن كل متر من الأرض بالرغم من أن الأرض ملك للدولة».

وأكد أن عمق المنطقة العازلة قد يمتد إلى خمسة كيلومترات وذلك بعد أن تم اكتشاف أنفاق بطول 1750 مترًا، موضحًا أن المنطقة العازلة إذا خضعت للتأمين الكامل ستقضي على التهريب وستمنع وجود أنفاق.

واعتبر اللواء حرحور أنه يري من وجهة نظره أن حفر قناة مائية بطول الشريط الحدودي لن يمنع وجود الأنفاق لأن من يستطيع حفر نفق على عمق 20 متر لديه القدرة على حفر نفق في أي مكان، مضيفا أن إقتراح عمل قناة مائية كان قائما لكن تم تأجيله بعد أن أكد المختصون أن سيؤثر على المنطقة المحيطة.

وقال محافظ شمال سيناء إنه من الممكن تخفيف حظر التجول وانتهاء العمل به قبل الثلاثة أشهر إذا عاد الأمن والانضباط، مؤكدًا أن قرار فتح المعبر وغلقه هو قرار سيادي، ومعتبرًا في ذات الوقت أن قطع الاتصالات في سيناء الغرض منه كسر الأسلوب المتبع في التفجير عبر الشبكات.

وأضاف اللواء حرحور أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتواصل معه يوميًا، مشيرًا إلى أن المحافظة على تواصل دائم مع الشيوخ وعواقل سيناء الموجودين على خط الحدود.