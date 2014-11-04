البابا تواضروس يزور دير «أورشاليم» بموسكو: سنعود لبلادنا بالبركات

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووالوفد المرافق له، الإثنين، دير «نوفوي يروساليم سكاي للرهبان» في موسكو.

ولدى وصول البابا تواضروس إلى الدير، الذي يعني اسمه «أورشليم الجديدة»، كان في استقباله الراهب ثيوفلانك خادم الدير الذي شرح له معالم وتاريخ الدير.

وقال البابا تواضروس «نحن سعداء بزيارة دير أورشليم الجديدة وسعدنا بالشرح الذي قدمه أبونا ثيوفلاك».

وأوضح البابا تواضروس أن الهدف الرئيسي لزيارته إلى موسكو هو مقابلة البطريرك كيرل بطريرك الكنيسة الروسية إنها زيارة محبة وهى زيارة تأتي بعد 26 سنة منذ ان حضر البابا الراحل شنودة الثالث الإحتفالية الألفية الاولى للمسيحية في روسيا.

وقال في «هذه الزيارة زرنا أديرة رهبان وراهبات وتقابلنا مع آباء مطارنة وأساقفة وكهنة وأمهات راهبات، كما تقابلنا مع طلبة يدرسون في المعاهد اللاهوتية».

وأضاف «سنعود إلى بلدنا ونحمل بركات كثيرة.. أنا قمت قبل ذلك بزيارات لدول كثيرة لكن هذه الزيارة مميزة».

يذكر أن دير «نوفوي يروساليم» أو «أورشليم الجديدة» ويسمى أيضًا دير القيامة، أنشأه البطريرك نيكون عام 1656 بتصميم يتشابه مع المعالم المقدسة في الديانة المسيحية بمدينة القدس، فنهر «استرا» يشبه نهر الأردن، وبه كنيسة القيامة مصممة على غرار كنيسة القيامة بأورشليم، وقد حرص البطريرك نيكون على أن يكون به رهبان من عدة جنسيات لكي يمثل الدير الأرثوذكسية المتعددة الأجناس والأعراق كما هو الحال في أورشليم السماوية.