سامح عاشور يبحث أزمة الشرطة والمحامين بالسويس

اجتمع سامح عاشور، نقيب المحامين، مع المستشار أحمد عبدالحليم، المحامي العام لنيابات السويس، لمناقشة أزمة نشبت بين ضابط شرطة بالسويس ومحامين.

واستمع نقيب المحامين والمحامي العام لنيابات السويس إلى جميع وقائع القضية، والإجراءات التي قام الطرفين باتخذها.

وأكد المستشار أحمد عبدالحليم أنه على كل محامي أن يقدم أي أدلة خاصة بالقضية موجودة بحوزته، مؤكدًا أن باب مكتبة مفتوح دائمًا لجميع المحامين في محافظة السويس في أي وقت.

ومن جانبه، أشار مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص مدخل خاص للمحامين بمجمع محاكم السويس حتي لا تتجدد الأزمات.

وكان مجلس نقابة المحامين بالسويس عقد عددًا من الجلسات مع مدير أمن السويس، اللواء طارق الجزار، بناءً على طلب منه، والذي من جانبه أرسل وفدًا برئاسة مأمور قسم شرطة فيصل للمحامي المصاب إسلام بهاء في منزله للاطمئنان عليه.