محمد عسّاف يتأهّل إلى المرحلة الختامية من مسابقة جوائز “MTV EMA 2014″ العالمية

تمكّن “محبوب العرب” محمد عسّاف من الفوز بالمرحلة الثانية من مراحل مسابقة جوائز “MTV EMA” العالمية عن فئة “WORLDWIDE ACT”، وذلك بعد تنافسه كمرشّح عن منطقة الشرق الأوسط مع الفائزيْن عن منطقتَيْ الهند وأفريقيا.

وبذلك يكون محمد عسّاف تأهّل فعلياً إلى المرحلة الثالثة والختامية من المسابقة، التي سيتنافس خلالها مع النجوم والنجمات المتأهلّين من كافة أنحاء العالم، وذلك عبر تصويت جماهيري ينتهي في 8 نوفمبر 2014. وفي نهاية المطاف، ستتم دعوة الفائز أو الفائزة إلى حفل تسليم جائزة “MTV EMA 2014″ العالمية، الذي سيُقام في 9 نوفمبر في مدينة غلاسكو، إسكتلندا.

وكانت شركة “بلاتينوم ريكوردز” دعت في وقت سابقٍ جمهور محمد عسّاف إلى التصويت له بكثافة، وذلك مع انطلاق مراحل مسابقة جوائز “MTV EMA 2014″ التي تلقّى “محبوب العرب” رسمياً رسالة ترشيحه إليها عن منطقة الشرق الأوسط. أما اليوم، وبعد أن خطا محمد عسّاف خطوة إضافية نحو النجاح في المسابقة، ببلوغه مراحلها الختامية، فقد بات بحاجةٍ أكثر إلى دعم الجمهور العربي الذي يمكنه التصويت له.

آلية التصويت

> يُمكن للجمهور الراغب في التصويت لـ “محبوب العرب” محمد عسّاف أن يقوم بذلك عبر الرابط الوارد أدناه، وذلك بعد الضغط على عنوان “WORLDWIDE ACT”، واختيار اسم محمد عسّاف وصورته من بين 10 نجوم يتنافسون على اللقب من كافة أنحاء العالم: