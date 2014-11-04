أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور -
"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد -
بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا -
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مايكروسوفت تتيح نسخة المعاينة من “مترجم سكايب”

Google+ Print
مايكروسوفت تتيح نسخة المعاينة من “مترجم سكايب” مايكروسوفت تتيح نسخة المعاينة من “مترجم سكايب”

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الإثنين، عبر مدونة سكايب الرسمية، عن توفير أداة الترجمة الفورية لمحادثات سكايب الصوتية، بنسخة المعاينة لمستخدمي ويندوز 8.1 وما فوق، والتي كانت أعلنت عنها خلال شهر مايو الماضي، تحت اسم مترجم سكايب “Skype Translator”.

وللحصول على نسخة المعاينة من مترجم سكايب، لابد من تسجيل البريد الإلكتروني للمستخدم على صفحة الاشتراك، ومن ثم الانتظار ريثما يصل رسالة تحتوي على طريقة تثبيت الأداة.

وتتوفر الأداة بإصدار المعاينة حالياً لمستخدمي ويندوز 8.1 على الحواسب والأجهزة اللوحية، أو لمستخدمي نسخة المعاينة من ويندوز 10، وأوضحت الشركة أن هناك عدداً محدوداً من الدعوات الخاصة بتجربة الأداة.

ومن المفترض أن تدعم الأداة عند إطلاقها رسمياً الترجمة لحوالي 40 لغة، وذلك حسبما أوضح المدير التنفيذي للشركة ساتيا ناديللا، أثناء استعراضه للميزة سابقاً، إلا أنها حالياً تدعم مجموعة محدودة من اللغات.

وكانت شركة مايكروسوفت استحوذت على خدمة سكايب عام 2011، مقابل 8.5 مليار دولار، في أحد أكبر عمليات الاستحواذ التي تجريها الشركة، مع العلم أن خدمة الدردشة ومحادثات الفيديو تملك أكثر من 300 مليون مستخدم نشط شهرياً والذين يُجرون أكثر من 2 مليار دقيقة اتصال كل يوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا