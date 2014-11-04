مايكروسوفت تتيح نسخة المعاينة من “مترجم سكايب”

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الإثنين، عبر مدونة سكايب الرسمية، عن توفير أداة الترجمة الفورية لمحادثات سكايب الصوتية، بنسخة المعاينة لمستخدمي ويندوز 8.1 وما فوق، والتي كانت أعلنت عنها خلال شهر مايو الماضي، تحت اسم مترجم سكايب “Skype Translator”.

وللحصول على نسخة المعاينة من مترجم سكايب، لابد من تسجيل البريد الإلكتروني للمستخدم على صفحة الاشتراك، ومن ثم الانتظار ريثما يصل رسالة تحتوي على طريقة تثبيت الأداة.

وتتوفر الأداة بإصدار المعاينة حالياً لمستخدمي ويندوز 8.1 على الحواسب والأجهزة اللوحية، أو لمستخدمي نسخة المعاينة من ويندوز 10، وأوضحت الشركة أن هناك عدداً محدوداً من الدعوات الخاصة بتجربة الأداة.

ومن المفترض أن تدعم الأداة عند إطلاقها رسمياً الترجمة لحوالي 40 لغة، وذلك حسبما أوضح المدير التنفيذي للشركة ساتيا ناديللا، أثناء استعراضه للميزة سابقاً، إلا أنها حالياً تدعم مجموعة محدودة من اللغات.

وكانت شركة مايكروسوفت استحوذت على خدمة سكايب عام 2011، مقابل 8.5 مليار دولار، في أحد أكبر عمليات الاستحواذ التي تجريها الشركة، مع العلم أن خدمة الدردشة ومحادثات الفيديو تملك أكثر من 300 مليون مستخدم نشط شهرياً والذين يُجرون أكثر من 2 مليار دقيقة اتصال كل يوم.