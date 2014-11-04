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بالصورة .. ” أنصار بيت المقدس” تعلن مبايعة ” داعش ”

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داعش41

أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، في بيان مساء أمس الإثنين، مبايعتها لتنظيم «داعش».

وقالت الجماعة في بيانها: «نحن اليوم، وبعد أن توكلنا على الله تعالى واستخرناه، قررنا مبايعة أمير المؤمنين، أبي بكر القرشي الحسيني البغدادي، خليفة للمسلمين عامة في العراق والشام وفي سائر بلاد المسلمين».

وأضاف البيان: «نهيب بإخوتنا في أرض الكنانة وغزة وليبيا وسائر بلاد المغرب والمشرق، أن يتوكلوا على الله وينحو نحونا، ويبايعوا أمير المؤمنين كي نوحد المسلمين، ونجعل كلمة الله هي العليا، ونرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عالية خفاقة فوق أرجاء المعمورة بأسرها».

يشار إلى أن أنصار بيت المقدس تبنت عدة هجمات إرهابية استهدفت مجندين بالجيش والشرطة في عدة أماكن خاصة في سيناء خلال الشهور الأخيرة.

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