عمر خيرت يبهر المئات بمقطوعاته الموسيقية

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقياً "The Music Tent" في "كايرو فيستيفال سيتي"، حضره المئات من عشّاق سماع الموسيقى من الرجال والسيدات والشباب.

وحضر الموسيقار عمر خيرت بمعظم أفراد فرقته الموسيقية منهم نسمة عبد العزيز، وبعض أعضاء فرقة عمرو دياب الموسيقية ولاسيما أحمد فهمي، كما حضر معه مدير أعماله اسماعيل دسوقي.

وقام الموسيقار الكبير عمر خيرت بعزف العديد من مقطوعاته الشّهيرة مثل موسيقى "فيلم مافيا" الشهيرة، كما قدّم أيضاً موسيقى أغنية "فيها حاجة حلوة"، التي تفاعل معها جميع الحضور الذي طلب منه إعادتها ليلبّي عمر خيرت النّداء ويختتم بها حفلة.