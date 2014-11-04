شيرين تعتذر من شريف منير والأخير:عفا الله عما سلف

القاهرة - مروة عبد الفضيل

اعتذرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب من الممثل شريف منير الذي حصل على حكم بسجنها ستة أشهر، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ مالي، بعد أنّ ربح القضية التي رفعها ضدها.

وتقدّمت شيرين عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، بالاعتذار إلى شريف وإلى زوجته قالت: "أعتذر أنا الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أي سوء تفاهم أو عصبيه زائدة غير مقصوده تجاه الفنان شريف منير والسيدة زوجته ،إمضاء .. شيرين عبد الوهاب".

من ناحيته، قرر شريف التنازل عن حقه في القضية، وقال في بيان إعلامي أصدره:

"على الرغم من أنّ ما حدث ليس سوء تفاهم أو عصبية، وإنما كانت إساءة، ولكنى سأتقبل هذا الاعتذار وسأتنازل فورا عن القضيتين، الأولى الخاصة بإتلاف منزل والتي سبق الفصل فيها، وذلك بشقيها الجنائي والمادي، والثانية المتعلقة بالسب والقذف والتي كانت ستنظر قريبا أمام القضاء أيضا بشقيها الجنائي والمدني، وكذلك بالنسبة لزوجتي من حيث السب والقذف الموجه لها". وأضاف منير:"تنازلي عن القضية يأتي حرصا على مراعاة وتقدير بعض أصدقائي الذين تدخلوا لإنهاء هذه الأزمة وهم على سبيل المثال وليس الحصر الملحن الكبير أمير عبد المجيد، والشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، وأتوجه أيضا بالشكر للأستاذ المحامى محمد عبد الله الضوى على حنكته وقوته في هذه القضية، وأنهى بيانه قائلا "عفا الله عما سلف".

يذكر أنّ شيرين تسببت بتلف منزل شريف، كما قامت بسبه وشتمه أمام الجيران، حيث يقطنان في نفس البناية.