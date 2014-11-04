” داعش ” تدعو لضرب مؤسسات الجيش و ” قناة السويس ” وإغتيال رجال الأعمال

دعا أبومصعب المقدسي، القيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، الإرهابيين في مصر إلى ضرب الاقتصاد، واستهداف رجال الأعمال، وتنفيذ عمليات في قناة السويس والمقاصد السياحية بجنوب سيناء، إضافة إلى «شركات ومؤسسات الجيش».

وتأتي تصريحات «أبومصعب» عقب إعلان جماعة «أنصار بيت المقدس»، مساء الإثنين، مبايعتها لتنظيم «داعش».

ووجه «أبومصعب» ضمن ما سماه «نصائح لمجاهدي مصر» عبر بيان نشره أحد المواقع الجهادية، إلى ضرب الاقتصاد المصري، معتبرًا «أغلب رؤوس الأموال وأصحاب القرار في الاقتصاد المصري هم نصاري أيضًا، وأنه آن وقت حسابهم»، حسب قوله.

وقال إن ضرب الاقتصاد يجب أن يستهدف «السياحة، أنابيب الغاز التي تذهب لإسرائيل وللدول الطاغوتية، وشركات ومؤسسات الجيش التجارية والصناعات الحربية، والتجارة في قناة السويس واستهداف هذا الممر المائي الهام، والقيام بعمليات إرهابية في جنوب سيناء».