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الأمير مقرن: كونوا خير سفراء لبلدكم واحرصوا على الاهتمام بأبناء الوطن

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الأمير مقرن: كونوا خير سفراء لبلدكم واحرصوا على الاهتمام بأبناء الوطن الأمير مقرن: كونوا خير سفراء لبلدكم واحرصوا على الاهتمام بأبناء الوطن

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله في مكتبه بقصر اليمامة امس سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم السفير الدكتور رائد بن خالد قرملي المعين لدى جمهورية إيطاليا، والسفير عصام بن أحمد عابد الثقفي المعين لدى مملكة النرويج، والسفير طلعت بن سالم رضوان المعين لدى جمهورية ألبانيا، والسفير فالح بن محمد الرحيلي المعين لدى دولة أريتريا، والسفير عصام بن إبراهيم بيت المال المعين لدى جمهورية اليونان، والسفير عبدالله بن صالح بن عواد المعين لدى جمهورية تشيلي، والسفير هشام بن عبدالوهاب بن زرعة المعين لدى سلطنة بروناي دار السلام، والسفير غرم بن سعيد آل ملحان المعين لدى جمهورية كازاخستان، والسفير عبدالله بن عبدالرحمن العويفير المعين لدى جمهورية زامبيا، والسفير عبدالعزيز بن عبدالله أبو حيمد المعين لدى مملكة هولندا، والسفير حماد بن غانم الرويلي المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية، والسفير تركي بن ناجي العلي المعين لدى جمهورية النيجر، والسفير محمد بن عبدالهادي المطرفي المعين لدى جمهورية هنغاريا، والسفير الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري المعين لدى جمهورية الفلبين، والسفير الدكتور حمد بن محمد الهاجري المعين لدى جمهورية القمر المتحدة، والسفير عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي المعين لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والسفير دخيل الله بن رجاء الله الجهني المعين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، والسفير خالد بن فيصل السحلي المعين لدى تركمانستان، والسفير محمد بن سعيد آل جابر المعين لدى الجمهورية اليمنية.

وفي بداية اللقاء هنأهم سمو ولي ولي العهد بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم وأن يكونوا خير سفراء يمثلون المملكة تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وأن يسهموا في توطيد علاقات المملكة مع هذه الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى تقديم كل الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم.

من جانبهم أعرب السفراء المعينون عن اعتزازهم بالثقة الملكية، وعن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز على توجيهاته لهم ببذل الجهود لخدمة المملكة وأبنائها، سائلين الله التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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