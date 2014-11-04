فيصل بن خالد يرعى افتتاح فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير.. الأحد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير يوم الأحد القادم 16 محرم 1436ه، حفل افتتاح فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير، وذلك بحضور وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، ونائب وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، وعدد من كبار مسؤولي الأجهزة الحكومية في المنطقة، ووزارة الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة.

وعبّر الدكتور أحمد الشعيبي بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على اهتمامه ومتابعته، وعلى دعمه الكبير، وحرصه على افتتاح فرع المعهد بمنطقة عسير حيث وجه سموه بتذليل كل الصعوبات، وتوفير كل ما يحتاجه المعهد من أجل تفعيل الأمر السامي الكريم بافتتاح الفرع، وذلك ما تم بحمد الله. كما قدم د. الشعيبي شكره وتقديره لوزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة المعهد على اهتمامه ودعمه ومتابعته وحرصه على إنشاء فرع للمعهد بمنطقة عسير ولما يراه من دور سيحققه في تعزيز وتطوير التنمية الإدارية في المنطقة، التي تمثل أحد الروافد المهمة للتنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا في ظل العهد الميمون والزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -.

وذكر مدير عام معهد الإدارة العامة أن افتتاح فرع عسير سيسهم في زيادة استيعاب المعهد لطلبات الترشيح التي تصله من الأجهزة الحكومية المختلفة، كما سيمنح منسوبي الأجهزة الحكومية في منطقة عسير والمناطق الأخرى القريبة فرصة أكبر في الالتحاق ببرامج المعهد التدريبية، وسيوفر على المرشحين من الأجهزة الحكومية عناء الانتقال للمركز الرئيس للمعهد بالرياض أو فرعيه بجدة والدمام، كما سيكون هذا الفرع رافداً مهماً لمعهد الإدارة العامة في تنفيذ نشاطاته المختلفة كالتدريب والبحوث والاستشارات والتوثيق الإداري. وسيسهم بإذن الله في الدفع بالتنمية الإدارية في المملكة عموماً وفي منطقة عسير على وجه الخصوص.