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تقرير التنمية البشرية 2014: معدل الرضا عن التعليم السعودي 65% مقارنة بمتوسط الرضا العالمي

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    حققت المملكة العربية معدلات أعلى من المتوسط العالمي ومتوسط معظم الدول والمجموعات في مستوى التطور المنجز في قطاع التعليم لمختلف دول العالم. وأكد تقرير التنمية البشرية لعام 2014م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان: "المضي في التقدم وبناء المنعة ودرء المخاطر" أن معدّل نسبة الرضا عن التعليم في المملكة بلغ 65% وهو أعلى مقارنة بمتوسط 64 و48% عالميًا وعربيًا و63% في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، وهذا تطور إيجابي متقدم بالمقارنة بتقرير 2013م ، حيث كانت المملكة حينها أقل من المتوسط العالمي. وأبان التقرير أن معدّل الإلمام بالقراءة والكتابة في السعودية لمن هم دون 15 عاما ولم تتراوح أعمارهم بين 15 24 عاما بلغ 87.2 %، و98% على التوالي، وكلاهما أعلى من النسب العالمية البالغة 81.2% و87.9% على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن معدل التسرب في المرحلة الإبتدائية في المملكة 1.3% وهو من أقل المعدلات العالمية على الإطلاق، حيث بلغ المتوسط العالمي 17.1% ومتوسط الدول العربية 5.8% ومتوسط الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا 3.6%. وحول معدل الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي فقد بلغت في المملكة 5.6% وهي أعلى من المتوسط العالمي ومتوسط الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا البالغين 5 و 5.3% على التوالي.

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