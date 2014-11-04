صحة الرياض تطلق برنامج الشراء المباشر الإلكتروني

الرياض - نايف آل زاحم

أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض برنامج الشراء المباشر الإلكتروني للشؤون الصحية بمنطقة الرياض وذلك في إطار جهودها لاستثمار التقنيات الحديثة في مجال الصحة العامة.

ويعمل البرنامج على حوسبة إجراءات الشراء المباشر مما يسهل على المستشفيات والإدارات المختلفة طلب ومتابعة احتياجاتها العاجلة بالشراء المباشر من خلال الموقع الإلكتروني ابتداءً من طلب البند مروراً بالمواصفات والموافقات اللازمة وكذلك إجراءات الشراء والحجز والتعميد أضافة لمتابعة التوريد والاستلام وصولاً الى الرفع بالمعاملة للإدارة المالية للصرف. كما يهدف الى تحويل المعاملات إلى برنامج الكتروني بدلاً من المعاملات الورقية وإلى اختصار الوقت المطلوب لإنجاز عمليات الشراء المباشر، وتسهيل ومتابعة وضبط حركة الطلب بين الجهة الطالبة والمديرية والمورد والعمل على أرشفة جميع الاوراق الخاصة بالمعاملات وسهولة استخراجها ومراجعتها في أي وقت. وأشارت الادارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بإن برنامجها للشراء المباشر الإلكتروني يبدء بمرحلة الطلب والموافقات الفنية والإدارية وتليه مرحلة إجراءات الشراء المباشر وتبدء من إعلان العملية على الموقع الإلكتروني بالمديرية وتنتهي بالتعميد للشركة الموردة أو المنفذة ثم مرحلة متابعة التوريد والرفع للصرف وتبدء من التوريد وتنتهي برفع المعاملة للإدارة المالية للصرف. وأوضحت الشؤون الصحية بأن شروط الموافقات الفنية والإدارية على طلب الشراء الإلكتروني الصحي تبدء باستقبال الطلب على شاشة الموظف المختص بإدارة الامداد ومن ثم يتم مراجعة الطلب، ثم مرحلة إحاله الطلب الكترونياً إلى المستودعات المركزية المعنية بتأمين الطلب حسب التخصص، ثم يحال إلى المدير العام للتوجيه على تأمين الطلب بالشراء المباشر في حال الموافقة سيحال الطلب إلى مساعد المدير العام للإمداد لبدء التنفيذ وفي حال وجود ملاحظات سيحال الطلب إلى مساعد المدير العام للإمداد لتلافيها وفي حال الرفض سيحال الطالب الى موظف الشراء بالمستشفى. وبينت الادارة العامة للشؤون الصحية بالرياض أن المرحلة الاخيرة من الشراء المباشر الإلكتروني للشؤون الصحية تتطلب موافقة المدير العام للشؤون الصحية، ويتم تدوين نتائج الدراسة الفنية واعتدال السعر بالنظام ويقوم موظف الشراء المباشر بإحالة العملية الى لجنة الشراء المباشر من خلال سكرتير اللجنة، وفي حال موافقة اللجنة على العملية يطبع المحضر ويتم التوقيع عليه وتحال العملية لموظف الشراء المباشر لحجز المبلغ ومن ثم التعميد وفي حال رفض اللجنة يعود الطلب الى المستشفى بالمبررات وفي حال وجود ملاحظات يعود الطلب الى مدير إدارة المشتريات لتلافي الملاحظات ومن ثم إعادة الطلب مرة أخرى إلى اللجنة بنفس الطريقة. ويأتي ذلك في اطار حرص الشؤون الصحية بمنطقة الرياض في مواكبة تطوير الاداء والافادة من التقنية في انهاء الاجراءات والمعاملات على اكمل وجه.