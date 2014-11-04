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طرح (1026) وظيفة تعليمية نسائية بالمستوى الخامس

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الرياض - سلطان العثمان

    أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عن توفر وظائف تعليمية نسوية بالمستوى الخامس حسب لائحة الوظائف التعليمية في مرحلة رياض الأطفال, ووظائف مرشدة طلابية، ودعت الخدمة المدنية ممن تتوفر لديهن الدرجات العلمية والتخصصات المحددة بدليل التخصصات لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وذلك من الحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل أو خارج المملكة يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة وخريجات كليات إعداد معلمات المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف التعليمية (نساء) التي طلبت وزارة التربية والتعليم شغلها والبالغ إجمالي عددها (1026) وظيفة مخصصة على النحو التالي: 200 وظيفة للإرشاد في المرحلة الثانوية، 826 وظيفة رياض الأطفال، وتبدأ فترة التقديم من 16 محرم الى 20 محرم، ونوهت الخدمة المدنية الى الخريجة التي درجتها العلمية وتخصصها من بين الدرجات العلمية والتخصصات المستهدفة بالإعلان واجتازت اختبار كفايات المعلمات بدرجة لا تقل عن (50) يجب عليها اضافة بياناتها خلال فترة التقديم المحددة، وكذلك الخريجة التي درجتها العلمية وتخصصها من بين الدرجات العلمية والتخصصات المستهدفة بالإعلان واجتازت اختبار كفايات المعلمات وسبق لها التسجيل على جدارة (3) يجب عليها الدخول مرة أخرى لتحديد رغبتها في دخول الإعلان والرغبات المكانية التي تفضلها.

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