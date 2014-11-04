السفير الأسترالي يحاضر بجامعة سلمان

تنظم جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج اليوم الثلاثاء محاضرة بعنوان التعليم العالي في أستراليا يلقيها السفير الأسترالي لدى المملكة نيل هوكنز، وذلك على مسرح كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالمدينة الجامعة في الخرج.

وأوضحت الجامعة أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج زيارة السفير الأسترالي والوفد المرافق له للجامعة، تشتمل على جولة في مرافق الجامعة، والاطلاع على معامل المجهزة بأحدث الوسائل التقنية والتدريب ومركز الأبحاث الطبية كما سيقوم نيل هوكنز والوفد المرافق بزيارة قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالخرج، للاطلاع على تاريخ المملكة الأثري والمعماري.