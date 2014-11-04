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أمير حائل يشكر «أبو راس» بعد تسليم أرض (استاد حائل)

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أمير حائل يشكر «أبو راس» بعد تسليم أرض (استاد حائل) أمير حائل يشكر «أبو راس» بعد تسليم أرض (استاد حائل)

    تلقى امين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس خطاب شكرا من أمير المنطقة الأمير سعود بن عبدالمحسن على الجهد المبذول وسرعة تنفيذ وتسليم موقع انشاء الاستاد الرياضي لحائل.

وتعد امانة منطقة حائل من أوائل الامانات في المملكة بسرعة تسليم الموقع بشكل نهائي بجهود حثيثة من أمين المنطقة.

من جهته ثمن المهندس ابو راس وقفة سمو أمير المنطقة في تسهيل العمل وتذليل العقبات ليتم تسليم الموقع في الموعد المخطط له.

وعلى صعيد متصل قدمت أرامكو شكرها وتقديرها للمهندس ابو راس على سرعة تسليم الموقع للبدء في اعمال "استاد حائل الرياضي" مثمنين له جهده في تسهيل اجراءات تسليم الموقع.

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