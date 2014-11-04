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مصرع شخص اصطدم بقطار بسوهاج‎

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مصرع شخص اصطدم بقطار بسوهاج‎ مصرع شخص اصطدم بقطار بسوهاج‎

ارشيفية

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة سوهاج بإصطدام قطار بشخص بناحية روافع القصير – دائرة المركز بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير القطار رقم 983 إسباني [ أسوان – القاهرة ] إصطدم بـ محمد مختار أحمد أحمد سن 40 لا يعمل – حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما نتج عنه وفاته فـي الحال .
> بسؤال شقيق المتوفـي  السيد مختار أحمد أحمد سن 39 حاصل علي معهد فني تجاري – ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ،  ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفـي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

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