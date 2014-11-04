أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور -
"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد -
بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا -
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أحمد بهجت: السيسي لم يهدد أي مستثمر.. والقانون في مصر “أستك منه فيه”

Google+ Print
أحمد بهجت: السيسي لم يهدد أي مستثمر.. والقانون في مصر “أستك منه فيه” أحمد بهجت: السيسي لم يهدد أي مستثمر.. والقانون في مصر “أستك منه فيه”

قال الدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يهدد أي مستثمر ولكنه دعا المستثمرين للتبرع لصالح الاقتصاد المصري.

وأضاف “بهجت” خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي ” أمس الاثنين، أن رجال الأعمال الذين عملوا بالسياسة في عهد مبارك دفعوا الثمن غالياً، موضحاً أنه حصل على ترخيص بإنشاء جامعة منذ 7 سنوات ولم يحصل على التصريح النهائي حتى الآن، وتردد وقتها أن جمال مبارك هو السبب.

وتابع، القانون في مصر (أستيك منه فيه) فحينما تكون علاقتك الإنسانية جيدة هنا فقط “تمشي الأمور”، مؤكداً على أنه لابد أن يعود العصر الذهبي لرجال الأعمال، لأنه بدون الاستثمارات المحلية لن يكون هناك استثمار أجنبي.

ولفت “بهجت” إلى أن التضييق على المستثمرين والشركات، يأتي في أغلب الأوقات على كاهل المواطن البسيط، الذي يفقد وظيفته بعد غلق الشركات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين

وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين