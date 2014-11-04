أحمد بهجت: السيسي لم يهدد أي مستثمر.. والقانون في مصر “أستك منه فيه”

قال الدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يهدد أي مستثمر ولكنه دعا المستثمرين للتبرع لصالح الاقتصاد المصري.

وأضاف “بهجت” خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي مصر” أمس الاثنين، أن رجال الأعمال الذين عملوا بالسياسة في عهد مبارك دفعوا الثمن غالياً، موضحاً أنه حصل على ترخيص بإنشاء جامعة منذ 7 سنوات ولم يحصل على التصريح النهائي حتى الآن، وتردد وقتها أن جمال مبارك هو السبب.

وتابع، القانون في مصر (أستيك منه فيه) فحينما تكون علاقتك الإنسانية جيدة هنا فقط “تمشي الأمور”، مؤكداً على أنه لابد أن يعود العصر الذهبي لرجال الأعمال، لأنه بدون الاستثمارات المحلية لن يكون هناك استثمار أجنبي.

ولفت “بهجت” إلى أن التضييق على المستثمرين والشركات، يأتي في أغلب الأوقات على كاهل المواطن البسيط، الذي يفقد وظيفته بعد غلق الشركات.