النيابة العامة تقرر حبس السائق المتسبب في مصرع طالبات جامعه سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية امن سوهاج من ضبط قائد السيارة المتسبب في مصرع 10 طالبات من جامعه سوهاج وسائق السيارة وتبين أنه يدعي محمد الديب علي إبراهيم سن 30 سائق – ويقيم مدينة أخميم .

تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وبالعرض علي النيابة العامة قررت :-

حبس المتهم المذكور أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق ويراعي له التجديد في الميعاد القانوني

> -و تكليف أحد المختصين بإدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بسوهاج بأخذ عينة من المتهم لبيان عما إذا كان متعاطياً للمخدرات من عدمه وفي الحالة الأولي بيان نوعها والجدول المدرج به

> - عرض المتهم علي مستشفي سوهاج العام لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من إصابات أن وجدت وتحرير تقرير طبي بإصابته وكيفية حدوثها

> كان 10 طالبات من جامعه سوهاج قد لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل عند مدخل قرية الكوامل غرب مدينة سوهاج