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ياسر رزق: السيسي قد يلجأ لإقالة بعض الوزراء ممن لم يستوعبوا رسالته اليوم

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ياسر رزق: السيسي قد يلجأ لإقالة بعض الوزراء ممن لم يستوعبوا رسالته اليوم ياسر رزق: السيسي قد يلجأ لإقالة بعض الوزراء ممن لم يستوعبوا رسالته اليوم

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح ، تضمنت عدة رسائل أبرزها الرسائل الموجهة للشباب، وإشراكهم في العملية الانتخابية المقبلة.

ودعا “رزق” في مداخلة هاتفية على فضائية “إم بي سي ” أمس الاثنين لتدشين منظمة للشباب لاتخضع للحكومة ويكون لها موازنة مستقلة، موضحاً أن مسألة تأهيل الجامعات للشباب مشكوك فيه.
> وتابع، كلمة الرئيس السيسي اليوم تحمل رسالة ضمنية لبعض الوزراء يطالبهم فيها بتقديم استقالتهم، مؤكداً أن “السيسي” قد يلجأ لإقالة بعض الوزارء ممن لم يستوعب رسالة اليوم.

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