ياسر رزق: السيسي قد يلجأ لإقالة بعض الوزراء ممن لم يستوعبوا رسالته اليوم

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت عدة رسائل أبرزها الرسائل الموجهة للشباب، وإشراكهم في العملية الانتخابية المقبلة.

ودعا “رزق” في مداخلة هاتفية على فضائية “إم بي سي مصر” أمس الاثنين لتدشين منظمة للشباب لاتخضع للحكومة ويكون لها موازنة مستقلة، موضحاً أن مسألة تأهيل الجامعات للشباب مشكوك فيه.

> وتابع، كلمة الرئيس السيسي اليوم تحمل رسالة ضمنية لبعض الوزراء يطالبهم فيها بتقديم استقالتهم، مؤكداً أن “السيسي” قد يلجأ لإقالة بعض الوزارء ممن لم يستوعب رسالة اليوم.