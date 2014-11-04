استطلاع للرأي: ٧١٪ من الفرنسيين يرغبون في تولي مانويل فالس مقاليد الحكم في البلاد

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد ” أودوكسا ” للدراسات لصالح إذاعة “إر تي إل” أذيع أمس الاثنين ان ٧١٪ من الفرنسيين يرغبون في تولي رئيس الوزراء مانويل فالس مقاليد الحكم في النصف الثاني من ولاية الرئيس فرانسوا اولاند.

و اشار الاستطلاع الى ان ٩٧٪ من الفرنسيين يعتبرون ان الرئيس أولاند فشل في مجال التشغيل و ٨٨٪ يرون انه اخفق في السياسات الخاصة بالنظام الضريبي بينما أشار ٧٨٪ انه لم يوفق في السياسات الخاصة بالأسرة.

كما عبر ٧ من كل ١٠فرنسيين عن رغبتهم في ان يتخذ مانويل فالس القرارات الخاصة بالتوجهات الكبرى في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي.

و يحظى رئيس الوزراء الفرنسي بثقة ٨٧٪ من أنصار الأحزاب اليمينية و بتأييد واسع من أحزاب الوسط مثل المودم (٨٣٪) و حزب اتحاد الديمقراطيين و المستقلين (٩٠٪) .

كما يؤيده ٧٣٪ من الفرنسيين الذين لديهم توجه سياسي و ٥١٪ من حزب الخضر بالرغم من الانتقاضات التي تواجهها الحكومة اثر أزمة سد سيفانس.

و في معسكر اليسار، ٤٩٪ من الفرنسيين عبروا عن رغبتهم في تولي رئيس الوزراء زمام الأمور في البلاد إلا ان داخل الحزب الاشتراكي يحظى أولاند بدعم ٥٠٪ من الفرنسيين في مقابل ٣٤٪ فقط لفالس.

و قد أجري الاستطلاع عبر الانترنت يومي ٣٠ و ٣١ أكتوبر على عينة من ١٠٠٦ أشخاص في الفئة العمرية ١٨ عاما فأكثر بنظام الحصص.

أ ش أ