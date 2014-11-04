باحث إسلامي عراقي يُطالب أبناء المذهب السني بضرورة الالتفاف حول مرجعيتهم

طالب الباحث الإسلامي والخطيب العراقي الشيخ، إسماعيل الدليمي، جميع أبناء المذهب السني بالعراق، بضرورة أن يلتفوا ويتكاتفوا حول مرجعيتهم الرشيدة.

وقال الدليمي في لقاءٍ له ببرنامج “بين نهرين”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد السيد محسن، أنه يجب على أبناء المذهب السني أن يلتلفوا حول مرجعيتهم الرشيدة، لدرء الفتن، التي يَقوم على افتعالها بعض السياسيين العراقيين لركوب الساحة السياسية.

وأضاف الدليمي أنه: “إذا تمسك أبناء السنة بمرجعيتهم، لم يكون هناك شوائب ولا عقبات أمامهم، وأيضاً لم يكون هناك فتنة غلق المساجد”، متابعاً أن المسجد لا يُغلق إلا في حالتين فقط ألا وهما وقت النفير العام، وعند ترميم أوبناء المسجد، قائلاً: “فيما عدا ذلك لا يتم غلق المساجد”.

وأوضح الدليمي أنه يوجد تقصير من المؤسسات الدينية في التصدي للأفكار الضالة والخاطئة، لافتاً إلى أن المرأة مصونة ومكرمة في الدين الإسلامي الحنيف، وأن ما تفعله حركة “داعش” بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي، وليس له علاقة بالإسلام.