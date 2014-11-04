“المنظمة العالمية لأندية اللياقة البدينة”: الأندية الصحية في مصر تحتاج لتقنين

قال ممثل المنظمة العالمية للصحة ونوادي اللياقة البدنية في مصر والشرق الأوسط، تامر فرج، إنه يُوجد في مصر أكثر من 10 آلاف نادي صحي، وأن المعلن منهم ما يَقرب من ألف نادي فقط، مٌضيفاً: “نحن بحاجة إلى تَقنين وضع هذه الأندية، وأيضاً يتم السيطرة على من هو مخالف”.

وأضاف فرج في لقاءٍ له ببرنامج “الهدف”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد عبدالله،: “نحن كمنظمة عالمية لنوادي اللياقة غير قادرين على حل جميع هذه المشاكل، ونحتاج دعم من الحكومة”.

وتابع فرج أن من يُشرف على هذه الأندية الصحية في مصر، اتحاد كمال الأجسام، ونقابة المهن الرياضية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، وغيرها”، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمة لنوادي اللياقة غير هادفة للربح، إلا أنها تُساعد على تنمية هذه اللياقة البدنية.

وأشار فرج إلى أن دول مصر، ولبنان، والإمارات، مُتقدمين في مجال الأندية الصحية، موضحاً أن هؤلاء البلدان يعملون على تصدير هذه الخبرات لبعض البلدان الأخرى العربية.