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القواسمي : نقوم بِـتعاون مشترك مع مصر وفلسطين لتعزيز السياحة الدينية

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القواسمي : نقوم بِـتعاون مشترك مع مصر وفلسطين لتعزيز السياحة الدينية القواسمي : نقوم بِـتعاون مشترك مع مصر وفلسطين لتعزيز السياحة الدينية

قال مدير عام جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، محمد القواسمي، إن دولة الأردن تقوم حالياً بعمل تَعاون مشترك مع دولتي وفلسطين، لتعزيز مجال تنشيط السياحة الدينية في هؤلاء الدول، وذلك لأن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال السياحة.

وأضاف القواسمي، في لقاءٍ له ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي عبيدة الضمور، أن هيئة تنشيط السياحة الأردنية تعمل حالياً على دعم الدولة بأن تكون مقصداً للسياحة الدينية.

وأوضح القواسمي أن الأردنية تعمل على فتح أسواق جديدة، لتنشيط مجال السياحة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تطوير سوق العمل في المنتج السياحي من خلال الترويج للسياحة بكافة أشكالها، فضلاً عن تطبيق موضوع الإجراءات الموحدة في الدولة.

وشدد القواسمي على أن الأردن تهتم بمجال السياحة، لأن الدولة لا يوجد بها بترول مقارنة بدول الخليج، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يعمل مع القطاع الحكومي في ترويج السياحة.

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