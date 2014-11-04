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حاكم الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء

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حاكم الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء حاكم الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء

 

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة، امس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، كلا على حدة، عثمان موسى درار شروع سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة، وأحمد يوسف محمد الصديق سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وباتريك هينيسي سفير ايرلندا، وبابلو تشهيهو كانج سفير استراليا لدى الدولة، يرافقه جيرارد سبير القنصل الأسترالي، الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب سموه بالسفراء، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم لتعزيز وتقوية أواصر الأخوة والصداقة، التي تربط دولهم ودولة الإمارات.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة سائد الردايدة قنصل عام المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سموه بالقنصل الأردني متمنيا له التوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

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