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محافظ سوهاج يفتتح وحدة بيطرية بقرية في المنشاة

  • مصر
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افتتح اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، الإثنين، الوحدة البيطرية بقرية أولاد حمزة التابعة لمركز المنشاة والممولة من وحدة البنية الأساسية بالصندوق الاجتماعي للتنمية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد البدري، مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، وأحمد المرسي رئيس مدينة المنشاة، وطاهر عبدالرحمن، مدير مكتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بسوهاج، ومحمد المغازي، مدير وحدة البنية الأساسية بالصندوق الاجتماعي، وعدد من أهالي القرية والقري المجاورة .

وعلى هامش الافتتاح عقد المحافظ لقاء جماهيري مع أهالي قرية أولاد حمزة بدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا الحادث الأليم الذي تعرضت له طالبات جامعة سوهاج عصر الأحد، وتطرق اللقاء لمناقشة خطة التنمية بالمحافظة وتطورات المشروعات التنموية القائمة على ارض سوهاج في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق كما استمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى أهالي القرية والتي تنوعت بين نقص الخدمات الطبية بالوحدة الصحية وشكاوى من ارتفاع اسطوانات البوتاجاز لدى الباعة الجائلين ومطالب بتغطية احد المصارف بالقرية ووعد السيد المحافظ بدراسة كافة الشكاوى والطلبات والرد عليها في أسرع وقت .

وبناء على شكاوى الأهالى من نقص الخدمات الطبية بالمستشفى المركزى بالعسيرات قام المحافظ بزيارة مفاجئة للمستشفى وتفقد الأقسام المختلفة بها واطمأن على توافر الأمصال والأدوية بها فيما اشتكى مدير المستشفى من نقص أطقم التمريض والأطباء .

وتفقد المحافظ أيضا خلال جولته بقرية أولاد حمزة الموقع الجديد لوحدة الإسعاف والذي تم الانتهاء منه في انتظار عدد 2 سيارة إسعاف مجهزة لبدء تشغيل الوحدة، وأكد المحافظ بأنه سوف يقوم بمخاطبة الصحة لتوفير السيارات في أسرع وقت ممكن لبدء تشغيل الوحدة فورا .

كما قام المحافظ أيضا بتفقد أعمال رصف الطريق الذي يربط قرى نجع مزيد وأولاد على وأولاد سلامة بمركز المنشاة بطول 2ك و700 متر بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الدولي وبإشراف مديرية الطرق والنقل بسوهاج .

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