«الصيادلة» تعتمد برنامج تدريبي يربط التعليم النظري بالتطبيق العملي

أقامت النقابة العامة للصيادلة، الإثنين، المؤتمر الختامي للدورة الثانية لبرنامج تدريب طلبة كليات الصيدلة، بالتعاون مع 15 كلية للصيدلة بالجامعات الحكومية والخاصة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف المساهمة في تنمية الموارد البشرية والعمل على خلق كوادر مصرية شابة تمتلك جميع المقومات والمؤهلات للتعامل مع الواقع العملي، بما يساهم في تحسين المنظومة الصحية في بشكل عام وتقديم خدمه أفضل للمريض المصرى.

وقال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب صيادلة مصر، إن فعاليات البرنامج التدريبي بدأت أغسطس واستمرت لمدة تزيد عن شهرين، بما ساهم في خدمة أكثر من 400 طالب وهو رقم كبير جدا في هذا المجال.

وتضمن البرنامج الذي تم تطبيقه بمعاونة كليات الصيدلة والنقابة العامة للصيادلة وتحت إشراف احدى الرشكات العالمية، تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية المتطورة التي تشمل العديد من المجالات، إضافة إلى إعطائهم الفرصة للتفاعل والتعامل مع الأطباء والصيادلة بغرض التوعية بالأمراض وكيفية التعامل معها مثل أمراض ضغط الدم والسكر والربو وأمراض الجهاز الهضمي، بما يصب في مصلحة المريض.

وعبر نقيب الصيادلة عن سعادته بالتعاون الذي تم بين النقابة وكليات الصيدلة بجميع أنحاء الجمهورية وأكد أن نجاح هذا البرنامج في العام الماضي مثل دفعة قوية لمواصلة التعاون الذي نأمل أن يكون تعاونا طويل الأجل يساهم في تعظيم استفادة المجتمع من تلك الخبرات.

وأوضح عبدالمقصود، أن الفوائد العلمية التي حققها هذا التعاون عديدة منها تأهيل الطلاب ومساعدتهم على اكتساب العديد من المهارات واستخدامها بكفاءة وتطبيقها للمشاركة في المشكلات الطبية والإكلينيكية بأسلوب علمي مواكبا للتطور السريع في العلوم الطبية بما ينعكس ايجابيا على مستوي الرعاية الصحية، وبالتالي تحسن وتطور منظومة الصحة المصرية التي سيستفيد منها بلا شك جميع المواطنين المصريين.

وحضر اللقاء كلا من، الدكتورة عزه أغا العميد السابق لصيدلة القاهره ومدير الجوده بوزارة التعليم العالى والدكتور عبدالناصر سنجاب عميد صيدلة عين شمس والدكتور أشرف عبادى عميد صيدلة الألمانيه والدكتور محمود كحيل عميد صيدلة 6 أكتوبر والدكتوره ماجده نصر نائب رئيس جامعة المنصوره والدكتوره حنان الليثى مساعد وزير الصحة السابق للدواء، والدكتوره سمر منصور مدير الجوده بالجامعه الألمانيه والدكتوره ناهد العنانى عميد صيدلة المنصوره .