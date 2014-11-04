سعود بن صقر: نعتز بعلم الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن العلم هو رمز من رموز الدولة الذي يعتز به أبناء الوطن كبيرهم وصغيرهم في ظل الاتحاد، مثمناً مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رفع علم الإمارات على جميع المؤسسات الحكومية وجميع المدارس، الأمر الذي من خلاله تعكس وحدة دولتنا وشموخها عالياً بين جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه أمس احتفالية يوم العلم التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع برأس الخيمة تحت شعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً»، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وبالتعاون مع لجنة احتفالات اليوم الوطني بإمارة رأس الخيمة، وعدد من الجهات الحكومية، وذلك أمام سارية العلم على كورنيش القواسم.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الحفل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة الغالية؛ ذكرى تولي سموه رئاسة الدولة التي تصادف يوم 3 نوفمبر من كل عام.

حضر الاحتفالية الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ سالم بن محمد بن ناصر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي.

كما حضر الاحتفالية عدد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية وموزة سالم المسافري مدير مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في رأس الخيمة، وحشد من المواطنين والمقيمين وطلبة وطالبات المدارس.

مكانة الصدارة

من جانبه، قال سمو ولي عهد رأس الخيمة إن علم الإمارات سيبقى خفاقاً عالياً وشاهداً على حجم المكتسبات الرائدة التي تحققت في جميع المجالات لترسم مكانة الصدارة والسبق للدولة بين الأمم والبلدان وعنواناً للولاء والانتماء للوطن وللقيادة الرشيدة.

وقالت موزة المسافري إن فعالية العلم من الفعاليات تهدف إلى تنمية روح الاعتزاز بعلم الدولة.

احتفال

أعرب الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن فخر أبناء الإمارات بهذه المناسبة السعيدة التي تمثل مصدر اعتزاز وامتنان لقائد المسيرة الاتحادية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. رأس الخيمة- وام