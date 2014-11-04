حمدان بن محمد: يوم العلم عرس شعبي

وصف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يوم العلم بالعرس الشعبي كون جميع شرائح وفئات شعبنا ومجتمعنا يشاركون في احياء هذه الذكرى الوطنية العزيزة التي أرسى قاعدتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وباتت مناسبة وطنية غالية يحتفي بها المواطنون والمقيمون على أرضنا الطيبة.

ورفع سموه علم الدولة عند منتصف نهار أمس على سارية أعدت خصيصا في مقر القيادة العامة للشرطة في دبي للاحتفال بمناسبة يوم العلم بارتفاع يصل إلى ثمانية عشر مترا. وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عقب الانتهاء من مراسيم رفع العلم عن سعادته بهذا الحدث الوطني الذي وصفه بالعرس الشعبي كون جميع شرائح وفئات شعبنا ومجتمعنا يشاركون في احياء هذه الذكرى الوطنية العزيزة، وباتت مناسبة وطنية غالية يحتفي بها المواطنون والمقيمون على أرضنا الطيبة. وحيا سموه القائمين على الاحتفالية وأشاد بالمشاركة الشعبية الواسعة في هذا اليوم ما يعكس عمق التلاحم الوطني وروح المواطنة العالية والمترسخة في قلوب وعقول أبناء وبنات شعبنا على مر الأجيال.

إنجازات حضارية

وتمنى سموه لدولتنا مزيدا من الإنجازات الوطنية والحضارية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرؤية الوطنية البعيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

احتفالية

وقد نظمت مؤسسة «وطني الإمارات» هذه الاحتفالية ضمن احتفالات دولتنا بيوم العلم الذي يرمز للعزة والشموخ والسيادة والاستقلال ودعت المؤسسة نحو 2400 تلميذ وتلميذة من مدارس دبي لتشكيل علم الدولة بملابسهم الملونة بألوان علم الإمارات العربية المتحدة.

عرض عسكري

وقد أدى طلبة أكاديمية شرطة دبي عرضا عسكريا أمام سمو ولي عهد دبي في موقع الاحتفال الذي حضره اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي واللواء محمد أحمد القمزي وضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة «وطني الامارات» إلى جانب ثلة من كبار ضباط الشرطة وكبار المسؤولين.