حاكم عجمان: رفع علم دولتنا يعزز الولاء والانتماء

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن رفع علم دولتنا الحبيبة في جميع المؤسسات والمدارس والوزارات والمنازل هو تعبير صادق عما يمثله العلم من معاني الرفعة والشموخ، ويعزز الولاء والانتماء لهذا البلد وقيادته الرشيدة، مشيرا إلى أن يوم الثاني من شهر ديسمبر من كل عام يمثل علامة بارزة ومتميزة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه ذلك اليوم الذي أعلن فيه عن ميلاد الاتحاد، وارتفع علم الدولة عاليا خفاقا بين الأمم.

جاء ذلك عقب قيام سموه برفع علم الدولة على سارية أعدت خصيصا أمام مبنى متحف عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، بجانب عدد من كبار الضباط، يتقدمهم العميد علي علوان قائد عام شرطة عجمان، والعميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، والمستشارين ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، إضافة إلى عدد من طلبة مدارس منطقة عجمان التعليمية، الذين رددوا النشيد الوطني، بمصاحبة الفرقة الموسيقية للشرطة، اثناء رفع العلم.

حب

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن الثالث من شهر نوفمبر، والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد، أصبح مقرونا برفع علم دولتنا الحبيبة في كل أرجاء الدولة، وهي مناسبة تجسد حب الوطن في نفوس المواطنين الإماراتيين، وتكبر فيهم مشاعر الانتماء والولاء للوطن وقيادته.

وأشار سموه إلى أن مكانة العلم ستظل دائما في قلوبنا حبا يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، وتبقى تجسيدا حيا لذكرى الآباء المؤسسين، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واخوانه الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفع العلم وإعلان ميلاد الدولة.

وأوضح أن تجربة دولة الإمارات الوحدوية التي تأسست قبل ثلاثة وأربعين عاما تظل إنجازا عظيما وفريدا من نوعه، فقد تحولت الإمارات خلال أربعة عقود من قيامها إلى دولة عصرية مزدهرة انطلقت إلى آفاق التقدم والحضارة والمدنية بكل ثقة واقتدار.

وأضاف أن بلادنا شهدت في ظل الاتحاد نهضة تعليمية واقتصادية وعمرانية وزراعية كبرى، لبت احتياجات الحاضر والمستقبل، في عملية تنموية متميزة تتعلق بحياة الإنسان واحتياجاته البيئية والاقتصادية، في منظومة حياتية متكاملة، بصورة وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصفوف الأولى، مع أرقى دول العالم، التي جعلت التنمية المستدامة في أولويات سياستها.

وقال سموه «إننا في يوم العلم نجدد العهد بأن تتماسك سواعدنا وتتشابك أيادينا وتخلص نوايانا.. وإن مسيرة الانطلاق والعمل الصادق والمخلص ستتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

تخليد

من جانب آخر، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن رفع العلم يجسد الحس الوطني ويرسخ ذكرى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخليد ذكرى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو وإخوانه الآباء المؤسسون حكام الإمارات، رحمهم الله، الذين رفعوا علم الدولة الموحدة بشعبها وأرضها للمرة الأولى في دار الاتحاد عام 1971.

ولاء

أفاد صاحب السمو الشيخ حميد النعيمي «إننا في هذه الأيام الخالدة تعيش الإمارات أجواء وأفراحاً وطنية وتتزين برفع العلم في كل مكان، مما يعزز في نفوس النشء والأجيال معاني الوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».