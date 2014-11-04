رئيس جهاز الاتصالات البريطاني يتهم شركات التكنولوجيا بانكار دور شبكاتهم في عالم ‏الإرهاب

اتهم رئيس جهاز الاتصالات الحكومية التابع للاستخبارات البريطانية أمس الاثنين شركات التكنولوجيا بإنكار الدور الذي تلعبه شبكاتهم ومنتجاتهم في الإرهاب وعالم الجريمة.
وفي مقال له – في صحيفة فاينانشال تايمز، كتب روبرت هانيجان قائلا إنه يجب على الشركات أن تكون أكثر انفتاحا لأجهزة المخابرات.
وأضاف هانيجان “لا يمكن لجهاز الاتصالات الحكومي ووكالتي الاستخبارات السرية والداخلية ”ام آي 5″ معالجة هذه التحديات على نطاق واسع دون دعم أكبر من القطاع الخاص، بما في ذلك أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تهيمن على الشبكة العنكبوتية”.
وتابع قائلا “أتفهم سبب أن علاقتهم بالحكومات مضطربة. يطمحون إلى أن يصبحوا قنوات محايدة وأن يكونوا فوق أو خارج نطاق السياسة.”
وأوضح “أن خدماتهم لا تستضيف فقط مواد التطرف العنيف أو استغلال الأطفال، ولكن هناك طرقا لتسهيل الجريمة والإرهاب.”
أ ش أ