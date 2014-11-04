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رئيس جهاز الاتصالات البريطاني يتهم شركات التكنولوجيا بانكار دور شبكاتهم في عالم ‏الإرهاب

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رئيس جهاز الاتصالات البريطاني يتهم شركات التكنولوجيا بانكار دور شبكاتهم في عالم ‏الإرهاب رئيس جهاز الاتصالات البريطاني يتهم شركات التكنولوجيا بانكار دور شبكاتهم في عالم ‏الإرهاب

هاكرز

اتهم رئيس جهاز الاتصالات الحكومية التابع للاستخبارات ‏البريطانية أمس الاثنين شركات التكنولوجيا بإنكار الدور الذي تلعبه شبكاتهم ومنتجاتهم في ‏الإرهاب وعالم الجريمة.‏

وفي مقال له – في صحيفة فاينانشال تايمز، كتب روبرت هانيجان قائلا إنه يجب على ‏الشركات أن تكون أكثر انفتاحا لأجهزة المخابرات.‏

وأضاف هانيجان “لا يمكن لجهاز الاتصالات الحكومي ووكالتي الاستخبارات السرية والداخلية ‏‏”ام آي 5″ معالجة هذه التحديات على نطاق واسع دون دعم أكبر من القطاع الخاص، بما في ‏ذلك أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تهيمن على الشبكة العنكبوتية”.‏

وتابع قائلا “أتفهم سبب أن علاقتهم بالحكومات مضطربة. يطمحون إلى أن يصبحوا قنوات ‏محايدة وأن يكونوا فوق أو خارج نطاق السياسة.”‏

وأوضح “أن خدماتهم لا تستضيف فقط مواد التطرف العنيف أو استغلال الأطفال، ولكن ‏هناك طرقا لتسهيل الجريمة والإرهاب.”‏

أ ش أ

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