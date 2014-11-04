متحدث الجيش الليبي : سيطرنا على منطقة بوعطني بمدينة بنغازي شرق البلاد

سيطرت وحدات الجيش الليبي على منطقة بوعطني بمدينة بنغازي شرقي ليبيا بالكامل، حيث أحكمت سيطرتها على مديرية الأمن ومعسكر الصاعقة الرئيسي، وطريق المطار بالكامل، في حين اندلعت اشتباكات بين الجيش وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي في محيط الميناء في المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، الليلة، إن قوات الجيش سيطرت على منطقة بوعطني بالكامل ومعسكر الصاعقة الرئيسي وطريق المطار ، لفتا أن اشتباكات أندلعت بين الجيش وقوات أنصار الشريعة .

وأضاف ان قوات الجيش دحرت قوات مجلس شورى ثوار بنغازي جراء هجومهم على ميناء بنغازي ، ما أدى إلى اشتعال النيران بسفينة معطلة منذ فترة بالميناء.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا شرسا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

أ ش أ