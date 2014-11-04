تقرير: «تراجع خطير» للحريات الدينية في العالم

أظهر تقرير نشر الإثنين، أن الحرية الدينية شهدت «تراجعا خطيرا» بين عامي 2012 و2014 مع عراقيل أمامها سجلت في 81 دولة وتدهور في 55 دولة أخرى بدءا بمسيحيي العراق والمسلمين الروهينجا في بورما وصولا إلى البوذيين في التيبت.

>والتقرير نصف السنوي الذي نشرته المنظمة الكاثوليكية الدولية «مساعدة الكنيسة المتألمة» يتناول كل الأديان رغم أن هذه المنظمة هي منظمة معونة بابوية، ويغطي فترة تمتد من أكتوبر 2012 حتى يونيو 2014.

>وينشر التقرير الذي يصف الأوضاع في 196 دولة ليل الإثنين الثلاثاء، على موقع الحرية الدينية الالكتروني بالفرنسية والانجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية.

>وأكدت المنظمة أنه في 81 دولة من الدول الـ196 التي درس وضعها، أي 41% منها، فرضت «عراقيل» أمام الحرية الدينية، أو أن هذه الحرية «سجلت تراجعا».

>وأضاف التقرير إنه «إذا كانت حصلت تغييرات في مجال الحرية الدينية» منذ نشر التقرير السابق في أكتوبر 2012 «فإنه كان عبارة عن تدهور في كل الحالات تقريبا» ووضع في هذه الخانة 55 دولة أي 28% من الإجمالي.

>وأشار إلى «بعض التحسن» في 6 دول فقط بينها 4 (كوبا والإمارات وإيران وقطر) تبقى مصنفة ضمن «الأماكن التي تشهد اضطهادا دينيا على مستويات عالية أو متوسطة».

>وفي فئة «عدم التسامح بدرجات عالية» وردت أسماء 20 دولة بينها 14 «تعيش في أوضاع اضطهاد ديني مرتبط بالتطرف الإسلامي«كما أضاف التقرير مشيرا إلى أفغانستان وأفريقيا الوسطى ومصر وإيران والعراق وليبيا والمالديف ونيجيريا وباكستان والسعودية والصومال والسودان وسوريا واليمن.

>وفي 6 دول أخرى (بورما والصين واريتريا وكوريا الشمالية وأذربيجان وأوزبكستان) تقف وراء الاضطهاد أنظمة سلطوية» كما أضافت المنظمة.

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